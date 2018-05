Cimeira do Associativismo em Santa Maria reúne 21 associações regionais

A iniciativa decorre no todo nacional, sendo levada a efeito pela FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis com o objetivo de "auscultar os jovens, desafiando-os a contribuir com novas ideias e sugestões para que, em conjunto com técnicos e autarcas, possam ser definidas políticas locais de juventude", pode ler-se numa nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).

Nos Açores, entretanto, é a Direção Regional da Juventude (DRJ) que promove o evento.

Com esta cimeira, a FNAJ e a DRJ tiveram a intenção comum de "criar condições que permitam avaliar e identificar as necessidades dos jovens, com base no Plano Estratégico para a Juventude, junto do poder local", refere a mesma nota.















O Diretor Regional da Juventude defendeu hoje, em Vila do Porto, a “importância vital" de ouvir os jovens e tomar boa nota dos seus contributos para "melhor definir as políticas de juventude”.

Lúcio Rodrigues falava, na Associação Juvenil da Ilha de Santa Maria, durante a Cimeira do Associativismo e Juventude 2018, uma

O Diretor Regional realçou a “importância e o contributo que o Governo dos Açores tem dado no desenvolvimento de políticas de proximidade com os jovens”, um fator que classificou como “fundamental para atrair os jovens para o exercício pleno de uma cidadania ativa”.

Lúcio Rodrigues saudou a FNAJ pela “sensibilidade de promover este tipo de iniciativas em todo o território nacional, sem deixar de fora as Regiões Autónomas”, o que considerou ser um “sinal de grande maturidade”.

Para o Diretor Regional, este foi mais um momento de “aproximação e de envolvimento dos jovens com os decisores políticos”, que serviu também o objetivo de "consciencializar os jovens de que as suas opiniões importam e devem ser manifestadas”.

Nesse sentido, salientou que a Região tem “promovido o envolvimento cívico dos jovens”, salientando que “prova disso mesmo foi a grande participação dos jovens Açorianos no primeiro Orçamento Participativo Regional, onde se inclui o Orçamento Participativo Jovem dos Açores, que contou com uma excelente participação, em praticamente todas as ilhas”.

“O Governo Regional dos Açores entende que a aposta nos jovens é, igualmente, uma aposta na nossa sociedade, do presente e do futuro. O seu envolvimento, para nós, faz toda a diferença”, afirmou Lúcio Rodrigues.

A Cimeira do Associativismo e Juventude 2018 contou com a participação de 21 representantes de associações do Registo Açoriano de Associações de Juventude e de autarquias, provenientes de sete ilhas dos Açores.