Cientistas norte-americanos demonstram benefícios do ómega 3 nos asmáticos

Cientistas norte-americanos descobriram que o ómega 3 demonstou benefícios em doentes asmáticos, segundo uma investigação publicada no Journal of Clinical Investigation.



As principais fontes de ómega 3 são peixes como o salmão, atum, cavala, arenque, dourada sável, óleos vegetais como o de linhaça, nozes e sementes de chia e alguns hortícolas de cor escura, como espinafres, beldroegas ou brócolos.

Os asmáticos têm um desequilíbrio entre as moléculas que atenuam a inflamação e entre as que aumentam a inflamação. O uso de esteroides como tratamento controla a inflamação e alivia os sintomas mas não cura a doença.

A equipa de investigadores do centro de investigação Rochester Medical Center colheu sangue a 17 doentes asmáticos de um centro de tratamento e isolou as células imunes em laboratório para explorar o impacto de produtos derivados do ómega 3 sobre as moléculas IgE e outras que alimentam a doença.

Os resultados, divulgados na publicação científica Journal of Clinical Investigation, foram depois comparados com os de 17 outros doentes com células sanguíneas saudáveis.

A maioria dos pacientes que se voluntariaram para o estudo estava a tomar corticosteroides.

Os resultados mostraram que todos responderam aos ácidos gordos ómega 3, por exemplo evidenciando uma redução nos níveis de anticorpos IgE.

A descoberta desta equipa de cientistas coincide com outro estudo publicado no final de dezembro passado, que mostrava que a exposição pré-natal ao óleo ómega 3 reduziu o risco de sibilância e asma em crianças.

Contudo, o investigador principal deste novo estudo avisa que os consumidores devem ter cuidado ao comprar óleo de peixe, porque nem todo é igual nem tem a mesma qualidade, avisando que o óleo de peixe usado nesse estudo foi uma preparação especial de alta qualidade.

Os ácidos gordos com ómega 3 têm demonstrado ter vários benefícios para a saúde, convertendo-se em mediadores que contribuem para interromper infrações sem afetar o sistema imunitário.