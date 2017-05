Cientistas encontram 38 milhões de pedaços de lixo em ilha no Pacífico

Um grupo de investigadores encontrou 38 milhões de pedaços de lixo numa pequena ilha desabitada no Pacífico, sobre a qual publicou um artigo numa revista científica.



Quase todo o lixo encontrado na ilha de Henderson era plástico, incluindo soldados de brincar, dominós, escovas de dentes e centenas de capacetes de todos os tamanhos, feitios e cores.

Os investigadores dizem que a densidade do lixo foi a mais elevada a ser registada em qualquer local do mundo, apesar de a ilha Henderson ser extremamente remota e minúscula. A ilha está localizada a meio caminho entre a Nova Zelândia e o Chile e é reconhecida como património mundial da UNESCO.

A investigadora da Universidade da Tasmânia Jennifer Lavers liderou a autoria do relatório, que foi hoje publicado na revista "Proceedings of the National Academy of Sciences."