Cidadãos ajudam a deter rapaz que roubou casal de turistas

Como se lê no comunicado da PSP enviado a esta redação, foi graças "à excelente colaboração dos cidadãos" que testemunharam as circunstâncias do crime, que se tornou possível deter o indivíduo.

No mesmo documento, a polícia indica que as vítimas não foram identificadas, uma vez que, apesar da resistência que ofereceram durante o assalto, "acabaram por se ausentar do local do delito" depois deste ter sido praticado.