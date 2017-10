Ciclone Ophelia deverá atingir categoria de furacão nas próximas 8 horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera anunciou que o ciclone Ophelia deverá atingir a categoria de furacão nas próximas 8 horas

Segundo comunicado do IPMA às 15h00 desta quinta-feira, o centro da tempestade tropical Ophelia, localizava-se a 1245 km a SW dos Açores, verificando-se um aumento da intensidade dovento nas últimas horas: vento médio de 110 km/h e rajadas da ordem dos 140 km/h.

"O ciclone Ophelia está a deslocar-se para E a 6 km/h e espera-se que continue a intensificar-se nas próximas horas atingindo a categoria de furacão nas próximas 8 horas", revela o IPMA; acrescentando que "o ciclone deverá manter-se quase estacionário nas próximas horas, no entanto prevê-se que a partir de amanhã (5a feira) comece a deslocar-se para NE aproximando-se assim do arquipélago".

Assim pela avaliação dos resultados dos diferentes modelos meteorológicos, existe uma probabilidade, muito baixa, inferior a 5 % de as ilhas dos Grupos Central e Ocidental (Faial, Pico, S. Jorge, Graciosa, Terceira, Flores e Corvo) sofrerem influência deste ciclone.

Relativamente às ilhas do Grupo Oriental a probabilidade do ciclone influenciar o estado do tempo, a partir da manhã de Sábado (14 de Outubro), em S. Miguel varia entre 10 a 20 % e em Santa Maria varia de 30 a 40 %.