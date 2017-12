Ciclo documental 'Baleeiros do Mundo' no Museu dos Baleeiros

O Museu dos Baleeiros, localizado nas Lajes do Pico, vai dar lugar, esta quinta-feira, pelas 21h00, ao encerramento do ciclo documental 'Baleeiros do Mundo'.

Segundo uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), esta mostra de filmes internacionais sobre a baleação desde o início do século XX registou uma boa adesão do público, com uma assistência média superior a três dezenas de pessoas.

Numa iniciativa paralela, que visava a pesquisa, preservação e promoção da cultura local, foram partilhadas fotografias e vídeos, tendo sido digitalizadas as coleções disponibilizadas, na sua grande maioria, sobre a ilha do Faial, que vão enriquecer o espólio de imagens do Museu do Pico.

Este ciclo, que decorreu ao longo de 2017, em parceria com a produtora Comunicar Atitude, encerra com uma conversa informal sobre a baleação, estando também prevista a apresentação de algumas das imagens mais emblemáticas que foram apresentadas.