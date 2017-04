Ciclo de cinema sobre comunidade surda no Teatro Ribeiragrandense

A Escola Básica e Integrada de Arrifes, em parceria com a Câmara da Ribeira Grande, nos Açores, promove de 2 a 5 de maio, no Teatro Ribeiragrandense, a 10ª edição do ciclo de cinema sobre a comunidade surda.



"Este evento tem por objetivo sensibilizar a comunidade para a pessoa e cultura surda e a Língua Gestual Portuguesa, com vista a uma melhor inclusão dos jovens alunos surdos", refere a Câmara da Ribeira Grande numa nota de imprensa. Na presente edição, a organização pretende levar mais longe a mensagem, promovendo um encontro entre a comunidade surda constituída por jovens surdos, suas famílias, docentes e técnicos que com eles trabalham, abrangendo áreas como a educação, saúde, cultura e associações e a comunidade civil.