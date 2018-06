Ciclista detido em Rabo de Peixe acusa 2,98 g/l no 'teste do balão'

Esta quinta-feira, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve um homem de 45 anos por conduzir de bicicleta com uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 2,98 gramas por litro (g/l).

Em comunicado enviado a esta redação, a PSP informa que, entre quarta e quinta-feira, deteve na ilha de São Miguel outros três homens por conduzirem sob o efeito do álcool, todos com uma TAS acima dos 1,2 g/l, o que configura crime.



Recorde-se que a taxa máxima de álcool no sangue com que se pode circular é de 0,5 g/l e que, no caso dos condutores recém-encartados e profissionais, o limite é de 0,2 g/l.