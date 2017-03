Chuva e descida das temperaturas a partir de sábado

A chuva regressa no sábado às regiões do Norte e Centro e mantém-se pelo menos até domingo, prevendo-se também uma descida das temperaturas máximas de 06/07 graus Celsius, adiantou a meteorologista Cristina Simões.



“Está prevista uma descida da temperatura máxima já para hoje, sexta-feira, [da ordem dos 02/03 graus] em todo o território, prevendo-se nova descida de 06/07 graus no sábado”, disse à agência Lusa a meteorologista do instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Cristina Simões, na origem da mudança no estado do tempo está a aproximação de uma superfície frontal.

“Devido à aproximação de uma superfície frontal, vamos ter também alguma precipitação fraca já a partir de sábado nas regiões do norte e centro”, disse.

Segundo a especialista do IPMA, para hoje prevê-se céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade no final do dia e vento em geral fraco do quadrante oeste, rodando gradualmente para o quadrante norte.

Para o fim de semana, segundo Cristina Simões, estão previstos períodos de chuva fraca nas regiões Norte e Centro, passando a aguaceiros.

No que diz respeito às temperaturas, a especialista adiantou que as mínimas vão atingir os 12/13 graus, sendo de 07/08 no litoral.

“Quanto às máximas, que têm estado muito elevadas nos últimos dias, vão descer 06/07 graus no sábado e não devem ultrapassar os 18/20 graus”, concluiu.