Chuva e descida da temperatura marcam início de semana e da primavera

A chuva e a descida da temperatura vão marcar o início do Equinócio da primavera, prevendo-se a partir de terça-feira também queda de neve acima dos 1.600 metros, disse o meteorologista Ricardo Tavares.



De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio da primavera começa hoje às 10:29.

“Neste início de semana vamos ter uma descida das temperaturas máxima e mínima. Hoje ainda vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo em todo o território (…) mas, amanhã [terça-feira] já vamos ter um dia muito diferente”, disse o especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ricardo Tavares, na terça-feira prevê-se precipitação em geral fraca nas regiões do Norte e Centro e depois estendendo-se gradualmente às restantes regiões e vento de noroeste a soprar fraco a moderado, temporariamente moderado a forte nas terras altas.

“De referir que na terça-feira está prevista queda de neve acima dos 1.600 metros logo no início do dia e gradualmente a quota vai descendo até aos mil metros”, adiantou.

O meteorologista do IPMA destacou também que até quarta-feira está prevista uma descida acentuada das temperaturas.

“Estamos a falar de uma descida para hoje nalguns locais entre os 03 e os 06 graus da temperatura máxima. Amanhã [terça-feira] uma descida entre os 03 e os 06 e na quarta da mínima e máxima entre os 02 e os 04 graus. A descida vai ser ao longo dos três dias e o valor da descida não é igual em todas as regiões do território”, disse.

Segundo Ricardo Tavares, está previsto para Lisboa na quinta-feira 06 graus de temperatura mínima e 12 de máxima.

“A partir do final da semana a tendência é para as temperaturas começarem a subir, mas vão manter-se baixas ao longo dos próximos dias. Vamos ter um início de primavera molhado e frio”, disse.

Segundo informação disponível na página do Observatório Astronómico de Lisboa, em 2017, o Equinócio da primavera às 10:29.

“Este instante marca o início da primavera no Hemisfério Norte. Esta estação prolonga-se por 92,79 dias até ao próximo Solstício que ocorre no dia 21 de junho às 05:24”, é referido.