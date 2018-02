Choki e Bombeiros dão nova vida ao jardim do Tribunal de Santa Cruz das Flores

Como se lê numa nota de imprensa da Choki enviada a esta redação, os bombeiros transformaram a antiga área ajardinada que lá constava "num novo, renovado e estético jardim que ninguém poderá esquecer".

O novo jardim tem, agora, mais de 200 flores, como lirios, azáleas e tulipas brancas e roxas. O espaço "abandonado" deu, assim, lugar a um jardim que deixa motivos para os florentinos se orgulharem, ou não fosse representativo da "beleza natural da ilha", considera a associação.

A Choki, recorde-se, nasceu no remoto país asiático, Butão, e está há pouco mais de um ano instalada na ilha das Flores, a partir da qual assume o compromisso de alertar a Região para a importância de articular a aposta no turismo com uma estratégia assente no desenvolvimento sustentável.