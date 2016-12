China inaugura ponte mais alta do mundo

A China inaugurou hoje a ponte mais alta do mundo, erguida 565 metros acima do rio Nizhu e que liga as províncias de Yunnan e Guizhou, informou hoje a televisão estatal CCTV.



Com 1.341 metros de comprimento e um custo de construção de mil milhões de yuan (138 milhões de euros), a ponte Beipanjiang começou a ser construída em 2013 e foi concluída em setembro passado. Mais de mil engenheiros e operários chineses participaram na construção. Trata-se da ponte com maior distância vertical entre a sua plataforma e a superfície terrestre inferior. A altura é equivalente a uma torre de 200 andares, segundo o departamento de transporte de Guizhou. A Beipanjiang ultrapassou assim a ponte do Rio Si Du, localizada também na China, e que se ergue 496 metros acima da água.