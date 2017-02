China está a desenvolver supercomputador 10 vezes mais rápido do que o atual recordista

A China está a construir um supercomputador de última geração, que será dez vezes mais rápido do que o atual mais veloz do mundo, também fabricado no país, informou o jornal oficial China Daily.



Trata-se do primeiro protótipo de um supercomputador capaz de realizar um trilião (1. 000.000.000.000.000.000) de cálculos por segundo, superando assim o Sunway TaihuLight, o atual mais rápido. O Tianhe-3 vai ser integralmente construído na China e prevê-se que comece a funcionar em 2020, na cidade de Tianjin, noroeste do país. "A sua capacidade de computação está no próximo nível, cimentando a posição da China como líder global no ramo dos supercomputadores", afirmou Meng Xianfei, diretor no Centro Nacional de Supercomputadores da China, citado pelo China Daily, O Tianhe-3 vai ser inteiramente fabricado no país asiático e "ajudará a resolver alguns dos desafios científicos mais exigentes do mundo, com maior velocidade, precisão e alcance", frisou Meng. O supercomputador poderá, por exemplo, analisar a distribuição dos níveis de poluição a nível nacional (os modelos atuais só suportam um distrito), simular terramotos e surtos epidêmicos de forma mais detalhada, permitindo melhor a atuação das autoridades, destaca o China Daily. A nova máquina poderá ainda analisar sequências genéticas e a estrutura de proteínas a uma escala e velocidade até agora desconhecidas, algo que pode conduzir a humanidade a "novos descobrimentos e a uma medicina mais potente", afirmou Meng. O Tianhe-1, o primeiro supercomputador chinês, funciona ainda em pleno rendimento e completa mais de 1.400 tarefas por dia, nomeadamente a resolução de questões "envolvendo estrelas e células", diz Meng. Citado pelo China Daily, Liu Guangming, também diretor no centro, assegurou que o Tianhe-3 gerará lucros anuais superiores a 10.000 milhões de yuan (cerca de 1.372 milhões de euros).