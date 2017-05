Cheque veterinário já ajudou 150 cães e gatos

O cheque veterinário, iniciativa da Câmara da Ribeira Grande, em São Miguel, Açores, permitiu na primeira fase de candidaturas ajudar 150 cães e gatos de 30 famílias do concelho, segundo uma nota do gabinete de imprensa do município



Os primeiros cheques veterinários foram entregues aos requerentes que comprovaram a sua situação de carência económica para assegurar os cuidados veterinários necessários ao bem-estar dos animais que possuem em casa. Além do cheque veterinário, estão em curso as esterilizações gratuitas ao abrigo da campanha criada na sequência da doação feita à autarquia pela Associação Animal Arca Fabiana, tendo num mês sido inscritos 156 animais para esterilização e realizadas 55 cirurgias.