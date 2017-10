Chefe de Estado termina hoje visita aos Açores na Lagoa das Sete Cidades

Com esta visita às ilhas de Santa Maria e de São Miguel, que iniciou na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa completa o périplo que fez em junho às outras sete ilhas desta região autónoma, para estar junto dos portugueses que vivem mais afastados do continente e conhecer de perto os protagonistas políticos regionais.

Hoje, o chefe de Estado começará o dia no mercado da Graça, na cidade de Ponta Delgada, em São Miguel, a maior e mais habitada das nove ilhas açorianas, sede do Governo Regional chefiado pelo socialista Vasco Cordeiro, que o tem acompanhado em todos os pontos do seu programa.

Depois, no concelho de Lagoa, o Presidente da República terá um almoço de trabalho com os membros do Conselho Regional de Concertação Estratégica, que integra representantes dos trabalhadores e empregadores da região.

A famosa Lagoa das Sete Cidades será o último ponto do programa, onde Marcelo Rebelo de Sousa irá lanchar com a população e fazer um balanço desta segunda metade da sua deslocação à Região Autónoma dos Açores, antes do regresso a Lisboa, em avião comercial.

Na primeira metade da sua visita, entre 01 de 06 de junho, o chefe de Estado percorreu, em seis dias, sete das nove ilhas do arquipélago - as duas do grupo ocidental, Corvo e Flores, e as cinco do grupo central, Terceira, Pico, Graciosa, Faial e São Jorge.

Nessa primeira deslocação, no plano político, Marcelo Rebelo de Sousa presidiu à sessão solene do Dia da Região, na Assembleia Legislativa Regional, e fez questão de ter encontros com cada um dos seis partidos representados no parlamento açoriano.