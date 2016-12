Chefe da diplomacia europeia quer união de europeus e árabes contra o terrorismo

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, disse na capital do Egito que a Europa e o mundo árabe devem juntar-se para combater o terrorismo nos dois lados do Mediterrâneo.



Durante uma reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros da Liga Árabe e da União Europeia, que se realizou hoje na sede deste organismo panárabe no Cairo, a alta representante europeia para a Política Exterior condenou os atos terroristas do Egito, Jordânia, Alemanha e Turquia.

No discurso, Mogherini instou à "cooperação entre ambas as regiões para combater o terrorismo" e reiterou a importância de todos se manterem unidos perante "as crises a que fazemos frente na nossa região".

No final da sua intervenção, a diplomata considerou que "vivemos um momento onde a política muda, a administração muda, mas a história e a geografia não mudam".