Chave de Honra do Município vai ser entregue ao Presidente da República

Trata-se da mais alta Distinção Honorifica Municipal e será entregue, no dia 9 de junho, às 12h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, por ocasião das comemorações nacionais do Dia de Portugal em Ponta Delgada.

A decisão do executivo camarário , refere uma nota de imprensa do município, "prende-se com o facto de a cidade de Ponta Delgada ser este ano, pela primeira vez, sede oficial da celebração nacional do Dia de Portugal e das Comunidades Portugueses (10 de junho)".