Chapéu do cantor Michael Jackson arrematado em leilão por 10 mil euros

Um chapéu branco que o cantor norte-americano Michael Jackson utilizou para o vídeo da canção 'Smooth Criminal', do musical 'Moonwalker', foi recentemente arrematado em leilão por 10 mil euros, informou a plataforma de leilões na internet Catawiki.



A canção ‘Smooth Criminal’ integra o álbum ‘Bad’ e foi lançado como ‘single’ em outubro de 1988.

“O tema tornou-se num dos elementos principais de ‘Moonwalker’, o documentário que revelou a evolução pessoal e artística do cantor e de onde surge o lendário vídeo da música”, sublinhou uma nota da plataforma de leilões.

Foram criados vários chapéus brancos especialmente para Michael Jackson utilizar e que integravam a coreografia.

“A peça leiloada na Catawiki é um dos chapéus utilizados, que se encontra em perfeito estado de conservação, contando no interior com a assinatura do artista, com a mensagem 'Love Michael Jackson'”, refere-se no comunicado.

De acordo com a plataforma, este leilão obteve uma elevada adesão e contou com a participação de pessoas de todo o mundo.

Após a morte de Michael Jackson (25 de junho de 2009), o valor dos seus bens pessoais aumentou exponencialmente, com colecionadores de todo o mundo dispostos a pagar montantes elevados por objetos que lhe pertenceram, acrescenta-se na nota.

Neste caso, o chapéu leiloado na plataforma da Catawiki, foi arrematado por um colecionador belga, informou a plataforma de leilões na internet.