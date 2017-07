Chanceler alemã chocada com acidente rodoviário que terá matado 18 pessoas

A chanceler alemã, Angela Merkel, "está chocada" com o acidente entre um autocarro e um camião hoje no sul da Alemanha, que causou 30 feridos e 18 "desaparecidos", disse o seu porta-voz Steffen Seibert.



"Numerosas pessoas morreram", adiantou Seibert, acreditando a polícia local que as 18 pessoas que não foram encontradas após o acidente terão morrido no incêndio do autocarro.

"Trinta passageiros ficaram feridos, alguns gravemente, e foram transportados para hospitais da zona. Todos os outros (ou seja, os 18 desaparecidos) terão provavelmente morrido no autocarro em chamas", indicaram a polícia e a procuradoria locais num comunicado.

O autocarro, com 46 turistas idosos e dois condutores, chocou com um camião pouco depois das 07:00 locais (06:00 em Lisboa) e incendiou-se perto de Munchberg, não muito longe da fronteira checa, bloqueando a autoestrada A9 nos dois sentidos.

Os turistas vinham da região da Saxónia, no leste da Alemanha, precisou a polícia.

Mais de 200 pessoas foram mobilizadas para o socorro do acidente, encontrando-se no local peritos forenses e elementos da polícia criminal que procuraram desencarcerar e identificar corpos junto à carcaça enegrecida do veículo.