Céu de hoje vai mostrar a última Super Lua de 2018

Quem olhar para o céu desta terça-feira à noite vai poder observar uma Super Lua, a segunda depois de no primeiro dia do ano ter sido também visível uma.

Segundo o que se pode ler no site do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), vai ser menos favorável observar-se o fenómeno esta terça-feira, mas também será a última vez que se poderá fazê-lo em 2018.



Conforme recorda o OAL, falamos "em Super Lua sempre que o instante de Lua Cheia ocorre quando a Lua está a uma distância da Terra inferior a 110% do perigeu da sua órbita. Em termos temporais, isto significa que a diferença entre os instantes de Lua Cheia e do perigeu é menor do que 1 dia e 8 horas".