Cesilie Carlton recorda vitória obtida nos Açores em 2015

Cesilie Carlton falou em exclusivo ao Açoriano Oriental sobre a segunda etapa do Red Bull Cliff Diving que se realiza sábado e domino no ilhéu de Vila Franca do Campo



Foi no ilhéu de Vila Franca do Campo que a norte-americana Cesilie Carlton fez história ao tornar-se na primeira atleta com estatuto de 'convidada' (wildcard) a vencer uma etapa do Red Bull Cliff Diving.

Se juntarmos ainda o facto da texana ter sido a primeira mulher a vencer a primeira etapa açoriana do circuito feminino em 2015, então não sobram muitas dúvidas quanto às boas memórias que a norte-americana guarda do arquipélago.

"A minha melhor memória dos Açores é, sem dúvida, a minha vitória na etapa em 2015”, apontou Cesilie Carlton em declarações exclusivas ao jornal Açoriano Oriental.

Na altura, Carlton surpreendeu tudo e todos ao bater a compatriota e campeã do circuito em título (e também campeã mundial da modalidade pela Federação Internacional de Natação), Rachelle Simpson, numa prova com emoção redobrada até à conclusão do último salto.

A atleta que terminou em terceiro lugar do ranking em 2016, à semelhança dos restantes companheiros de saltos elege as mesmas dificuldades na prova que está agendada para decorrer no ilhéu de Vila Franca do Campo este sábado e domingo.

"A constante ondulação junto ao penhasco e os dois saltos obrigatórios que têm de ser feitos a partir da rocha são, no que me diz respeito, as maiores dificuldades que a etapa açoriana nos oferece. Todavia, a beleza natural dos Açores faz-nos esquecer estas dificuldades e é sempre com uma grande alegria que estamos de regresso. Espero, acima de tudo, divertir-me ao longo da competição”, desejou Cesilie Carlton.

Com 36 anos e apostada e saltar para o topo da classificação, a norte-americana espera melhorar o sétimo lugar conseguido no arranque da época em Inis Mór (Irlanda).