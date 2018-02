Cesária Évora homenageada no Carnaval mais emblemático de Cabo Verde

A cantora Cesária Évora vai ser homenageada no Carnaval do Mindelo, na ilha de São Vicente, o mais emblemático de Cabo Verde, no desfile dos 30 anos da Escola de Samba Tropical e com músicas regravadas para a época.

Uma das homenagens é feita pela produtora cabo-verdiana Harmonia, que anunciou hoje o lançamento de uma EP com quatro músicas da cantora de maior reconhecimento internacional do arquipélago.

Em nota de imprensa, a Harmonia/Lusafrica informou que as quatro músicas foram completamente regravadas, mantendo apenas as vozes originais, ao estilo do Carnaval do Mindelo, de onde a cantora era natural e onde faleceu, aos 70 anos, no dia 17 de dezembro de 2011.

As músicas em versão Carnaval são Angola, Cinturão tem Mele, Estanhadinha e Pomba.

"É extraordinário ouvir a sua voz mágica outra vez acompanhada por arranjos novos e festivos de Hernâni Almeida, um dos melhores guitarristas do cenário musical cabo-verdiano", adiantou a produtora musical do empresário José "Djó" da Silva, que acompanhou a carreira internacional de Cesária Évora.

Quem também vai prestar tributo à cantora é a Escola de Samba Tropical, que celebra 30 anos, e que desfila habitualmente para animação na segunda-feira, véspera do dia de Carnaval.

Em declarações à Televisão de Cabo Verde (TCV), o presidente do grupo, David Leite, disse que o objetivo é "trazer a emoção da Cesária Évora para dentro do desfile", estando preparadas algumas atuações para animar o público.

Os desfiles oficiais de Carnaval na ilha de São Vicente acontecem na terça-feira, dia 13, com quatro grupos: Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Vindos do Oriente (atual vencedor) e Flores do Mindelo.

Além de São Vicente, grupos em outros municípios ultimam os preparativos para o Carnaval em Cabo Verde, quer para os desfiles oficiais, quer para animação, entre escolas, jardins-infantis e grupos espontâneos.