Cerca de 90 escritores norte-americanos reúnem-se em Lisboa e fazem residência literária em Ponta Delgada

Cerca de 90 escritores norte-americanos estarão reunidos em Lisboa entre hoje e 07 de julho para participarem na edição deste ano do programa literário internacional Disquiet, de acordo com o Centro Nacional de Cultura (CNC).



As atividades do programa irão realizar-se em vários locais: nas instalações do Centro Nacional de Cultura, na livraria Sá da Costa, no Palácio Loreto - Edifício Chiado 8, no Jardim de Inverno do Teatro São Luiz, na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), na Fundação José Saramago, no Grémio Literário, na Livraria Ferin, no Museu do Aljube, na Casa Fernando Pessoa e na Casa das Histórias -- Paula Rego (em Cascais).

Durante duas semanas, "proporcionar-se-á ao grupo de escritores norte-americanos -- consagrados ou apenas amadores -- um contacto tão abrangente quanto possível com diferentes aspetos da cultura portuguesa, destacando naturalmente o literário, dando-lhes assim a oportunidade de conviver com escritores e poetas lusófonos de diversas gerações, instituições ligadas à cultura portuguesa, etc.", referiu o CNC em comunicado.

Entre os escritores portugueses convidados para a edição deste ano do programa estão Alexandra Lucas Coelho, Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Maria Teresa Horta, Susana Moreira Marques e Teolinda Gersão.

Maaza Mengiste, Richard Zenith, Katherine Vaz e Terru Witek estão entre os escritores norte-americanos convidados.

Depois do programa, irá realizar-se, pela primeira vez, uma residência literária em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores, de 08 e 15 de julho.

A residência artística, "com o apoio da Secretaria Regional de Educação e Cultura (Direção Regional de Cultura) da Região Autónoma dos Açores e do Jardim Botânico José do Canto e onde os escritores norte-americanos poderão passar o dia a escrever, será acompanhada pelo escritor e poeta Jeffery Renard Allen".

No âmbito desta residência, no dia 11 de julho às 18:00, irá decorrer no ARQUIPÉLAGO - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, uma sessão de conversa e leituras com os escritores açorianos Leonor Sampaio da Silva e João Pedro Porto e com o escritor norte-americano Jeffery Renard Allen, que terá entrada livre.

Haverá ainda duas sessões de leituras pelos participantes na residência nos dias 10 e 13 de julho entre as 16:30 e as 18:00 na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

O programa Disquiet, iniciado pela organização literária norte-americana sem fins lucrativos Dzanc Books, "parte do princípio que a imersão numa cultura estrangeira, num ambiente diferente do habitual, e a consequente quebra de rotinas tendem a estimular a criatividade, abrindo novas perspetivas e novos ângulos de interpretação do mundo que nos rodeia, resultando num indubitável enriquecimento para todos aqueles que nele participam".