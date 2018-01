Cerca de 600 pessoas vão 'Cantar às Estrelas' em Ponta Delgada

A noite musical do dia 1 de fevereiro arranca às 18h45 e far-se-á com o Conservatório Regional de Ponta Delgada, o Colégio do Castanheiro, o Grupo Cultural e Recreativo Domingos Rebelo, o Grupo de Cantares às estrelas dos Ginetes, do Grupo Folclórico Ilha Verde, o Grupo de Cantares às Estrelas da Escola de Violas da Relva, o Grupo de Cantares às estrelas da Covoada, o Grupo Folclórico de São Miguel e o Grupo de Cantares dos cursos livres da Universidade dos Açores.

O Grupo Folclórico da Fajã de Baixo, o Grupo Coral da Fajã de Baixo, o Grupo de Cantares às estrelas de Feteiras, o Grupo de Cantares às estrelas de São José e o Grupo Folclórico dos Arrifes farão também parte desse mesmo serão.

No dia seguinte, o “Cantar às Estrelas” vai decorrer naquele mesmo local e está agendado para as 10h30, com a Escola EB1/JI Livramento, às 11h00, com o Grupo de Idosos de São Sebastião e para as 17h30, com as crianças dos ATL da Câmara Municipal de Ponta Delgada.