Centro Regional de Apoio ao Artesanato promove "Ofícios da Terra" em Santa Maria

Segundo o GaCS a iniciativa "Ofícios da Terra" é vocacionada para a promoção e divulgação das artes e ofícios mais emblemáticos dos Açores, sendo que esta primeira edição é dedicada à lã.

Pretende-se sensibilizar o público para a importância do aproveitamento da lã de ovelha, não só como produto de origem local, mas também como matéria-prima para produtos típicos de malha, como as camisolas e as barretas e para a tecelagem, como produto certificado.

O certame inclui a realização de um mercado de produtos artesanais, gastronomia, música tradicional, insufláveis, workshops de tecelagem, fiação e outros processos artesanais ligados à lã tradicionais e contemporâneos para diferentes públicos.

A exposição conta com trabalhos de 11 artesãos marienses, e abrange várias áreas artesanais, designadamente tecelagem, doçaria, vime, escama de peixe, osso e chifre, 'patchwork', bordados, tricô, sabões naturais, brinquedos, artigos em madeira e ferro.

O programa inclui também a 'Festa da Tosquia', organizada pela ARCOA - Associação de Criadores de Ovinos e Caprinos da Ilha de Santa Maria, estando igualmente previstas atuações do Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santo Espirito e do Grupo de Danças e Cantares de Almagre, além de concertos de Raquel Dutra, no dia 26, e de Sara Cruz, no dia seguinte.

Os workshops que se vão realizar contemplam diversas áreas, designadamente bijuteria têxtil, tinturaria vegetal e tecelagem em tear vertical, para adultos, e tecelagem, cardação e fiação, para crianças, devendo os interessados inscrever-se através do email craa@azores.gov.pt.

A iniciativa “Ofícios da Terra”, que conta com a parceria da Câmara Municipal de Vila do Porto e da ARCOA, tem entrada gratuita e estará aberta ao público no dia 25 de maio, entre as 18h00 e às 22h00, no dia 26, das 15h00 às 22h00, e no dia 27, das 15h00 às 21h00.