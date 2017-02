Centro que apoia há 30 anos idosos vai ser ampliado na Madalena

A ampliação do centro de apoio ao idoso da Madalena, no Pico, Açores, um edifício com 30 anos, deverá arrancar até ao final do mês e vai resolver o problema da sobrelotação, foi sexta-feira anunciado.



“O concelho da Madalena já tinha um centro de idoso com capacidade para 60 utentes, mas está sobrelotado e havia a necessidade da sua ampliação e remodelação, uma vez que se trata de um edifício construído há cerca de 30 anos”, disse o provedor da Santa Casa da Misericórdia da Madalena, José Amaral, em declarações à agência Lusa.

O investimento é comparticipado pela Secretaria Regional da Solidariedade Social, segundo um contrato de cooperação que visa assegurar o financiamento necessário à construção do centro de apoio ao idoso, incluindo a preparação e execução daquela empreitada, bem como a aquisição do equipamento necessário, até ao montante máximo de 1,5 milhões de euros.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia da Madalena explicou que, além da ampliação do atual espaço, as obras, que têm um prazo de execução de um ano, vão permitir "edificar uma parte nova de raiz com dois pisos, que incluem a ampliação da cozinha e da área dos quartos".

“Em termos de internamento de idosos, passa a ter capacidade para mais 14 utentes. Atualmente temos capacidade para 60”, adiantou José Amaral, salientando que devido à falta de capacidade de resposta existem "alguns idosos em lista de espera".

"Embora haja uma aposta forte do Governo Regional e instituições no apoio domiciliário, acabam por aparecer situações de pessoas que não têm família ou os familiares estão ausentes e, por algum motivo, não conseguem ter o acompanhamento nas residências", referiu, acrescentando que o investimento permite também aumentar a capacidade de confeção de refeições que são entregues no domicílio dos idosos.

Segundo o provedor, as valências da instituição “entregam cerca de 300 refeições por dia”.

A Santa Cassa da Misericórdia da Madalena do Pico tem ainda um centro de atividades ocupacionais para pessoas com deficiência, com capacidade para 30 utentes, mas que "está esgotado", e um lar residencial para 12 pessoas com deficiência, que também está lotado.

A instituição dispõe, também, de valências na área da infância, como uma creche, jardim-de-infância e ateliê de ocupação de tempos livres.

A Santa Casa da Misericórdia existe desde 1955 e a sua atividade como instituição tem cerca de 30 anos, quando foi construído o atual lar de idosos.