Centro Nacional de Cultura recebe ideias para "mudar o mundo"

"Vamos Mudar o Mundo" é a designação do concurso ao qual podem concorrer todos os cidadãos portugueses, sem quaisquer limites etários ou outros, segundo o regulamento.

O premiado deslocar-se-á a Nova Iorque para apresentar pessoalmente a sua ideia no gabinete do secretário-Ggeral das Nações Unidas, António Guterres, que apoia este concurso, a par da revista Egoísta, que publicará a ideia premiada.

Os candidatos devem apresentar a ideia por escrito, em língua portuguesa, com um máximo de 5.000 carateres, e enviá-la exclusivamente para o endereço de correio eletrónico vamosmudaromundo@cnc.pt.

De acordo com o CNC, o júri de apreciação das propostas promoverá as reuniões necessárias com vista a obter uma decisão - sem admissão de qualquer tipo de recurso - que permita a entrega do Prémio Vamos Mudar o Mundo, no dia 21 de março de 2018.

Lançado a 24 de outubro, o prazo decorre até 21 de janeiro de 2018, finalizando às 24:00, em Portugal Continental.

Todas as despesas de deslocação e alojamento em Nova Iorque são da responsabilidade dos promotores do concurso, segundo o regulamento.

O concurso conta com o apoio da Organização das Nações Unidas, da revista Egoísta, e com o alto patrocínio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.