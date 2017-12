Centro histórico da Ribeira Grande com presépio em tamanho real

De acordo com uma nota informativa municipal, o presépio estende-se do Teatro Ribeiragrandense ao edifício da Câmara Municipal e apresenta cerca de meia centena de figuras, onde não falta o tradicional presépio com Jesus nos braços de José e Maria a descansar. A aproximação dos reis magos a Belém também está retratada, bem como outros cenários bíblicos.

Entende a autarquia que este é "um presépio inovador pela área que ocupa" e adianta que o mesmo "não foge ao tradicional e à imagem que as pessoas têm da quadra natalícia".