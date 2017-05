Centro de Saúde das Velas recebeu certificação de qualidade

O Secretário Regional da Saúde revelou hoje que o Centro de Saúde das Velas, em São Jorge, acaba de receber a certificação de qualidade, manifestando "satisfação" por estarem certificados ou em fase final de certificação cerca de metade das unidades de saúde dos Açores.





“É uma diferenciação positiva que nos orgulha e contribui para a garantia da qualidade dos serviços de saúde, centrada no utente e nas suas necessidades, com nítidas vantagens para a população”, frisou Rui Luís, em nota publicada no Gacs.

Durante os próximos cinco anos, o Centro de Saúde das Velas vai ser acompanhado, de forma a cumprir o seu Plano de Melhoria Interna, tal como as restantes unidades que obtiveram a certificação.



Entre os 17 centros de saúde do arquipélago, já foram também certificados os de Angra do Heroísmo, Praia da Vitória, Horta e Vila Franca do Campo.



“Neste momento, contando com os centros de saúde em processo final de certificação, já ascendem a mais de 50% as unidades de saúde certificadas na Região, o que é motivo de satisfação”, salientou Rui Luís.



O processo de acreditação rege-se por uma adequação constante dos procedimentos com base em padrões de referência em termos de boas práticas e estimula o trabalho em equipa, requerendo a participação e o envolvimento de gestores, profissionais de saúde e de todos os colaboradores da unidade.



“Esta distinção permite racionalizar recursos humanos e técnicos, aprofunda a confiança do utente nos serviços e contribui para a diminuição do risco clínico de utentes e profissionais” salientou o titular da pasta da Saúde.



O processo de atribuição de acreditação das unidades de saúde dos Açores teve início em fevereiro de 2016 com a certificação da Unidade de Saúde de Ilha do Faial.



O estabelecimento de políticas de fomento da qualidade no sistema de saúde regional é crucial para a melhoria contínua dos cuidados prestados e consequente maior satisfação de utentes e profissionais.



O Plano Regional de Saúde tem por base o estabelecimento de práticas que promovam um Serviço Regional de Saúde de excelência, correspondendo às exigências da qualidade que hoje são atributos indispensáveis a qualquer serviço de saúde.