Centro de Interpretação do Ananás celebra dia da Alimentação

O Parque Natural de São Miguel assinala o Dia Mundial da Alimentação a 13 de outubro com atividades no Centro de Interpretação da Cultura do Ananás.





Pelas 18h00, decorrerá uma apresentação sobre os "Benefícios do Ananás dos Açores para a Saúde" , proferida pelo Professor Doutor José Baptista e direcionada ao público em geral.



Será também dinamizada, pela artesã local Sílvia Bicudo, uma demonstração do fabrico de sabonetes artesanais utilizando a casca do "fruto rei"



No final da atividade, os participantes terão oportunidade de degustar sumo natural e ananás em fresco e efetuar uma visita guiada ao Centro.



Para além de promover o ananás dos Açores e os seus benefícios para a saúde, pretende-se sensibilizar o público para a redução do desperdício alimentar através de exemplos práticos.



As inscrições são limitadas e gratuitas até 12 de outubro.