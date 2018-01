Centro de Interpretação da Caldeira Velha encerra para obras

O Centro de Interpretação da Caldeira Velha, em São Miguel, estará encerrado para visitas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro, com vista à realização de intervenções de limpeza, manutenção e beneficiação desta área protegida, anunciou, esta quarta-feira, o Governo Regional.

O Monumento Natural da Caldeira Velha foi classificado em 2004 e integra, desde 2008, o Parque Natural de São Miguel, tendo o seu Centro de Interpretação sido inaugurado em 2013, enquanto estrutura vocacionada para a promoção do património natural e apoio aos visitantes da área protegida, recorda a mesma nota.





Conforme veicula uma nota de imprensa do executivo regional, "as intervenções a realizar no Monumento Natural da Caldeira Velha visam colmatar situações críticas decorrentes das derrocadas ocorridas em dezembro, bem como adequar o espaço ao novo modelo de gestão que será implementado pela Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - AZORINA a partir de 10 de fevereiro, data prevista para a reabertura ao público!.