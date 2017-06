Centro de Artes Contemporâneas promove iniciativas

O ARQUIPÉLAGO - Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande, nos Açores, promove em julho diversas iniciativas, como visitas guiadas, encontros com artistas, espetáculos, exposições, teatro e uma residência literária



A programação arranca no sábado com a segunda visita guiada do ciclo "Das mesmas mãos”, agora sobre a escultura "Sem Título V (Peregrino) 2011", de Daniel Oliveira, na Igreja de São José, em Ponta Delgada.

Durante todo o mês, estará patente no Centro de Artes Contemporâneas a obra do mesmo autor, pertencente à coleção Arquipélago, denominada "Sem Título VI, 2011".

Já a iniciativa "Dobrando Simetrias" acontece no domingo, com os participantes a terem a oportunidade de visitar a exposição "Catarina Branco" numa visita guiada pela artista e depois, partindo da sua obra, colocar em prática as técnicas que utiliza.

O Arquipélago promove também, no próximo mês, alguns eventos em parceria com o festival Walk&Talk.