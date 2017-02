Centro Ambiental do Priolo reabre no sábado

O Centro Ambiental do Priolo, na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro na Pedreira, no Nordeste, reabre no sábado.



O espaço passa a estar aberto aos fins de semana e feriados das 12:00 às 17:00 locais (mais uma hora em Lisboa), sendo ainda possíveis visitas noutros dias e horários, mas apenas com marcação prévia. O espaço tem o nome do priolo, espécie rara e que só pode ser encontrada na zona leste da ilha de São Miguel, sendo o seu habitat a floresta de laurissilva.