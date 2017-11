Centro Ambiental do Priolo encerra no inverno

O encerramento neste período de inverno, sublinha a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), permite à equipa técnica do CAP dedicar-se à realização de atividades de educação ambiental junto de escolas e instituições de educação de São Miguel através do seu programa escolar, planear as atividades para a população em geral do ano seguinte e fazer um balanço do ano a terminar.

Ainda assim, Durante o mês de novembro será ainda possível visitar o Centro, mas apenas durante a semana e com marcação prévia através do e-mail centropriolo@spea.pt ou contactando o número 918 536 123.

A SPEA informa em nota de imprensa que, em 2017, o total de visitantes do CAP chegou aos 2600 visitantes, ultrapassando o objetivo fixado no início do ano e tendo-se atingido o record de visitantes diários no mês de agosto com cerca de uma centena de visitantes no dia 25 de agosto.