Centenas de devotos cumprem as suas promessas ao Santo Cristo

Centenas de devotos cumpriram esta manhã as suas promessas ao Santo Cristo no Campo de São Francisco, em Ponta Delgada.

Realizando entre uma a três voltas ao Campo de São Francisco, de joelhos ou a pé, centenas de devotos cumpriram esta manhã as suas promessas ao Santo Cristo, com muitos a carregarem os tradicionais círios que deixam no final da promessa em frente à grade do Coro Baixo do Santuário.

Num ritual se sacrifício, mas sobretudo de superação - com razões que só no íntimo de cada um se revelam verdadeiramente - são sobretudo os problemas de saúde, pessoais ou de familiares, que levam os devotos a cumprirem no Campo de São Francisco as suas promessas durante a manhã do sábado das Festas, em que se realiza a procissão da Mudança da Imagem do Santo Cristo. *





