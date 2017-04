CDS-PP quer que os Açores apostem mais em setores com a agricultura e as pescas

O líder parlamentar do CDS-PP nos Açores, Artur Lima, defendeu ser "fundamental" o arquipélago apostar mais nos setores produtivos, nomeadamente na Agricultura e nas Pescas, criticando as "más políticas e apostas" do Governo Regional socialista.



"É fundamental para nós a aposta nos setores produtivos, na nossa terra e no nosso mar. A aposta que temos de fazer é nos setores produtivos e complementarmente no turismo", afirmou aos jornalistas Artur Lima, após visitar o matadouro da ilha de São Jorge. O grupo parlamentar do CDS-PP esteve reunido durante dois dias na ilha de São Jorge em jornadas parlamentares, dedicadas aos principais setores económicos e produtivos da ilha, nomeadamente a agricultura e as pescas. Para Artur Lima, embora o atual matadouro existente em São Jorge "vá respondendo às necessidades" é preciso "pensar a longo prazo e não pensar em fazer remendos", tendo em conta que "São Jorge é a terra da lavoura por excelência". No último dia das jornadas parlamentares, o deputado e líder do CDS-PP nos Açores considerou, também, que o queijo de São Jorge, um produto emblemático da ilha, "não está a ser valorizado" e defendeu um maior equilíbrio entre a aposta na carne e no leite. "É preciso ter estratégia que o Governo [Regional] não tem", alegou Artur Lima. Na terça-feira, os deputados democratas cristãos visitaram o entreposto frigorífico das Velas, lamentando que o executivo açoriano ainda não tenha avançado com a construção de uma nova infraestrutura. "Acho que não tenho adjetivo que possa aplicar ao que vimos, quer em termos de condições de frio, condições de trabalho, quer em termos de condições de higiene, quer em todos os termos que possam pensar de maneira negativa", disse Artur Lima, que "ao fim de 40 anos de autonomia e 20 de Governo Regional socialista" nunca pensou que "as Pescas fossem tão desrespeitadas como estão a ser neste momento". Segundo disse o deputado, é devido às "más políticas e apostas do Governo Regional Socialista que os Açores não têm economia, as ilhas estão a ficar desertificadas e os jovens não entram para a lavoura e para a pesca". O grupo parlamentar do CDS-PP no parlamento dos Açores é composto por quatro deputados.