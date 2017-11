CDS-PP/Açores questiona Governo Regional sobre encerramento do IMAR

O CDS-PP/Açores questionou hoje o Governo Regional sobre o encerramento do Instituto do Mar (IMAR), na Horta, salientando que a entidade faculta grande parte dos estudos que sustentam as decisões do executivo sobre gestão de recursos de pesca

"Tem o Governo Regional conhecimento do encerramento do IMAR? Quais os projetos e estudos presentemente em execução solicitados pelo Governo Regional ao IMAR? De que forma prevê o Governo Regional garantir a continuidade dos projetos solicitados", questionaram os deputados centristas, num requerimento entregue hoje na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.

Na passada quinta-feira, em declarações à Antena1/Açores, Hélder Silva, presidente do instituto, que depende do Departamento de Oceanografia e Pescas (DOP) da Universidade dos Açores, disse que o IMAR iria fechar, mas que não estavam em causa despedimentos, porque os funcionários seriam transferidos para um novo instituto a criar.

"O IMAR é um projeto que está perto do seu fim. Neste momento, aquilo que está em cima da mesa, por decisão da Universidade dos Açores, com a qual nós concordamos, é uma estratégia que passa por criar neste polo [DOP] um instituto com autonomia administrativa e financeira", adiantou.

No dia seguinte, cerca de meia centena de técnicos e investigadores do IMAR manifestaram-se na cidade da Horta contra o encerramento do instituto, alegando que o anúncio "apanhou de surpresa a comunidade científica e aumentou ainda mais o grau de preocupação sobre o futuro dos membros do IMAR e sobre o futuro da investigação marinha nos Açores".

"Os membros do IMAR associados ao polo dos Açores deparam-se com o crescente acumular de problemas internos que, objetivamente, condicionam seriamente o trabalho diário dos seus técnicos e investigadores e comprometem a visão de continuar a afirmar os Açores como referência em ciência e tecnologia marinhas", pode ler-se num abaixo-assinado entregue ao presidente do IMAR.

Os deputados do CDS-PP destacam o descontentamento manifestado pelos investigadores do IMAR e perguntam ao executivo "qual a situação atual dos pagamentos e transferências financeiras do Governo Regional para o IMAR" e se o Governo Regional sabe se "os investigadores e pessoal administrativo mantêm as mesmas condições em sede de direitos laborais", na eventualidade de ser criado um novo instituto.

O grupo parlamentar centrista lembra a importância dos estudos do IMAR na sustentação das decisões do Governo Regional, questionando o executivo sobre os projetos que financia atualmente e sobre os projetos que usufruem de financiamento exclusivamente regional.

"No âmbito da prestação dos serviços, o IMAR-DOP/UAç é a entidade que tem facultado ao Governo Regional dos Açores grande parte dos estudos que têm sustentado a informação sobre as decisões políticas de gestão dos recursos da pesca", salientam os deputados do CDS-PP.

Os parlamentares centristas acrescentam que o IMAR "constitui uma entidade de referência na produção de conteúdos científicos", no âmbito das Ciências e Tecnologias do Mar e do Ambiente Aquático, através da participação nas atividades de investigação e intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras.