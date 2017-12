CCAH estranha "demora" na abertura da unidade de radioterapia no Hospital da Terceira

Ultrapassados que estão todos os constrangimentos técnicos com a obra no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, a Comissão de Saúde da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH) manifestou hoje, em comunicado, a "sua estranheza pela demora na tão anunciada abertura do polo do Centro de Radioterapia no Hospital da Ilha Terceira".