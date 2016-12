Cavaco felicita seleção nacional de sub-20 de hóquei em patins pelo título europeu

O Presidente da República felicitou a seleção nacional de sub-20 de hóquei em patins, pela conquista do título de tetracampeã da Europa da modalidade, sublinhando que "dignifica e honra o desporto nacional".



"A vitória da seleção nesta fase final do Campeonato Europeu de Hóquei em Patins sub-20, alicerçada numa excelente prestação destes jovens atletas, é motivo de orgulho dos adeptos e dos portugueses em geral, pois dignifica e honra o desporto nacional e dá um relevante contributo para a projeção internacional do país", lê-se numa mensagem enviada pelo chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, divulgada no ´site' da Presidência da República.

Felicitando a seleção nacional de hóquei em patins pelo "honroso lugar alcançado" no campeonato da Europa realizado em Valongo, Cavaco Silva congratula ainda os jogadores, técnicos e dirigentes da Federação de Patinagem de Portugal pela "dedicação e o empenho demonstrados".

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-20 conquistou no sábado o quarto título europeu consecutivo da categoria, ao vencer a Espanha por 3-1, na final da 49.ª edição da competição, disputada em Valongo.

Portugal, que vence a competição desde 2008, soma 18 títulos continentais, menos cinco do que a Espanha, dominadora do historial.