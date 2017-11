CATL alargado a crianças com necessidades educativas especiais

Para colmatar uma lacuna identificada no concelho, a Câmara Municipal da Ribeira Grande vai alargar a rede de CATL’s a crianças com necessidades educativas especiais, a partir de 2018.

A garantia foi assumida publicamente pelo presidente da CMRG, Alexandre Gaudêncio, aquando da cerimónia de entrega dos diplomas de mérito da escola básica Gaspar Fructuoso.

“A abertura de uma sala de CATL para crianças com necessidades educativas especiais será uma realidade no próximo ano, projeto que dará resposta a uma lacuna existente na Ribeira Grande”, referiu o autarca, citado por uma nota informativa municipal.

O CATL será criado na antiga escola do Espírito Santo, na freguesia da Matriz e terá capacidade máxima para sete crianças. “Estamos a ultimar o projeto e acreditamos que esta sala será muito útil para as crianças com necessidades educativas especiais que, assim, passam a ter onde ficar até os pais saírem dos seus trabalhos ao final do dia.”

Alexandre Gaudêncio lembrou, a propósito, que “os CATL’s municipais já envolvem cerca de trezentas crianças distribuídas por catorze salas e dão emprego a cerca de quarenta pessoas.”

Este é um projeto que integra um conjunto de outras iniciativas promovidas pela autarquia na área da Educação e que envolvem um investimento global de cerca de dois milhões de euros.