Categoria reduzida para 1 ao aproximar-se de Tampa, na Flórida

O furacão Irma baixou hoje para categoria 1, numa escala máxima de cinco, ao aproximar-se da cidade de Tampa, no estado da Flórida, anunciou o Centro de Furacões dos Estados Unidos.





Pelas 02:00 (07:00 em Lisboa), o ‘olho’ do Irma estava a cerca de 30 quilómetros de Lakeland e a aproximadamente 40 de Tampa, a maior cidade da baía com o mesmo nome, onde vivem quatro milhões de pessoas, na costa oeste do estado da Flórida.

O furacão Irma movimentava-se em direção a noroeste a 24 quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 135 quilómetros por hora, uma velocidade inferior à registada no boletim anterior, emitido três horas antes, que era de 155 quilómetros por hora.

O Irma já causou três mortos no estado da Flórida, depois de ter deixado um rasto de destruição e de ter provocado cerca de 30 mortes na sua passagem pelas Caraíbas.