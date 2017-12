Cássio, Roderick, Marcelo e Nadjack são os arguidos no caso do Feirense-Rio Ave

O guarda-redes Cássio e os defesas Roderick, Marcelo e Nadjack serão os futebolistas constituídos arguidos no âmbito da investigação sobre eventual viciação do resultado do jogo Feirense-Rio Ave, noticiou hoje a televisão SIC.

Dos quatro, o defesa central Roderick é o único que deixou o clube de Vila do Conde, tendo rumado a Inglaterra para alinhar no Wolverhampton, da segunda divisão, enquanto os restantes continuam a representar o emblema da I Liga portuguesa.

A revelação acontece um dia depois de a estação televisiva ter noticiado a existência de um inquérito com quatro arguidos, hoje confirmado pelo Ministério Público (MP), que em resposta a questões colocadas pela Lusa informou que “em causa estão suspeitas da prática do crime de corrupção na atividade desportiva”.

“Este inquérito, instaurado no Ministério Público de Santa Maria da Feira e recentemente remetido ao DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] distrital do Porto, tem quatro arguidos constituídos”, refere, sublinhado que “nesta investigação o Ministério Público é coadjuvado pela Polícia Judiciária”.

De acordo com a SIC, os jogadores foram aliciados na época passada para perder no terreno do Feirense, em jogo da 20.ª jornada do campeonato disputado em 06 de fevereiro, que terminou com vitória da equipa da casa, por 2-1. Os quatro foram titulares nesse encontro

Na altura, esta partida levantou suspeitas que motivaram a suspensão das apostas no jogo Placard, e o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia justificou a decisão devido ao “volume atípico de apostas registado e ao risco financeiro envolvido”.

O brasileiro Cássio, de 37 anos, está a cumprir a sua quarta época no Rio Ave, e foi 'totalista' nas 15 jornadas já disputadas esta época na I Liga, enquanto o seu compatriota Marcelo, de 28 anos, habitual titular desde 2012, já fez 14 jogos neste campeonato.

Nadjak, guineense de 23 anos, está no Rio Ave desde a temporada passada, enquanto o português Roderick Miranda fez parte dos quadros do clube vila-condense entre 2013 e 2017, antes de se mudar no início da época para os ‘Wolves’.