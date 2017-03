Casino de Ponta Delgada abre hoje ao público

O casino de Ponta Delgada abre esta quarta-feira ao público, "com mais de 200 jogos e 27 colaboradores", revelou a administradora da empresa concessionária dos jogos de fortuna e azar.



"Abrimos hoje às 16:00 locais em formato 'soft opening' [abertura suave]", afirmou à agência Lusa Vânia Paim, sem adiantar quantas máquinas estarão disponíveis no casino, instalado no edifício do único hotel de cinco estrelas a funcionar em Ponta Delgada, localizado junto à marina.

A concessionária, a Romanti Casino Azores - Jogo e Animação Turística, SA é, presentemente, a única empresa autorizada pelo Governo Regional a assumir a exploração de jogos de fortuna ou azar na ilha Terceira, com uma sala de máquinas de jogo já em funcionamento, e, na ilha de São Miguel, com um casino.

A possibilidade de existir jogos de fortuna ou azar nos Açores remonta a 2003, quando foi celebrado o primeiro contrato com a Atlântida Sociedade de Turismo e Animação, SA.

Em 2014, o Governo dos Açores decidiu alterar as condições do contrato e a cessão da posição contratual da concessionária para a empresa Romanti Casino Azores.

No início do ano, Vânia Paim adiantou à Lusa que o casino de Ponta Delgada iria iniciar atividade "dentro de poucas semanas", uma vez que faltava apenas chegar "o último lote de equipamento".

O calendário aprovado pelo executivo açoriano, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, determinava que a 28 de janeiro de 2016 estivesse a funcionar o casino.

Fonte da vice-presidência explicou em janeiro último não haver lugar a coimas por incumprimento, uma vez que "houve sucessivas prorrogações do prazo devidamente justificadas".

De acordo com o Turismo de Portugal, atualmente existem dez zonas de jogo certificadas, no Algarve, Estoril (abrange Lisboa), Troia, Figueira da Foz, Póvoa de Varzim, Espinho, Vidago-Pedras Salgadas, Açores, Funchal e Porto Santo.