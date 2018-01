Cascais recebe Granfondo NY em ciclismo de resistência em 2018

Portugal vai integrar, pela primeira vez, uma prova do circuito internacional de ciclismo GFNY, com Cascais a receber o evento em 09 de setembro.

O acontecimento de ciclismo de resistência vai ter dois percursos, um de Granfondo de 162 quilómetros e um outro de 82 quilómetros, este sem vertente competitiva.

Esta será uma das 16 provas do circuito GFNY agendadas para 2018, ano em que também se estreiam no calendário as etapas na Costa Rica, Jerusalém, Polónia e Panamá.

“Será uma simbiose da adrenalina competitiva com a beleza natural e histórica do percurso”, refere a organização, sobre a prova que parte da marina de Cascais e passa pela marginal, Autódromo do Estoril, Mafra, Ericeira, Azenhas do Mar, Serra de Sintra, Malveira da Serra, Cabo da Roca, praia do Guincho e regresso ao centro da cidade.

O percurso tem quase 2.300 metros de altimetria acumulada.