Casal de idosos perde casa e vive em barracão, é a manchete do Açoriano Oriental. Os idosos vivem num minúsculo barracão, em Ponta Garça, após o banco ter-lhes ficado com a habitação por falta de pagamento das prestações



Formação superior ganha com sacrifício ; PSD/A acusa governo de mentir aos pescadores; Criada Associação de Coaching nos Açores; Grupo contra incineradora reúne com Governo e Quadros construídos com cubos mágicos, são outros títulos de capa.

No desporto destaque para Tiago Furna vence a Volta ao Concelho em bicicleta; U. Sportiva vence dérbi em Angra do Heroísmo, e Fátima goleia Operário na Lagoa.