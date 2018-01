Casa Branca anuncia que não negociará com democratas estatuto dos jovens indocumentados

A Casa Branca avisou hoje, com o Governo dos Estados Unidos da América parcialmente encerrado por falta de financiamento, que “não negociará” com os democratas o estatuto dos jovens indocumentados para obter novos fundos e chamou à oposição “perdedores”.

“Não negociaremos o estatuto dos imigrantes ilegais enquanto os democratas mantiverem os nossos cidadãos legais reféns das suas demandas irresponsáveis”, garantiu a Casa Branca em comunicado. O Governo do Donald Trump iniciou às 00:00 locais (05:00 em Lisboa) o encerramento parcial dos seus serviços devido à falta de fundos para os financiar, após ter falhado a tentativa de compromisso para o Orçamento. Esta paralisação parcial, apesar das intensas negociações entre republicanos e democratas e a intervenção do presidente norte-americano, coincide com o primeiro aniversário de Donald Trump na Casa Branca. A proposta de Orçamento apresentada pelos republicanos obteve mais votos a favor (50) que contra (48), mas foram insuficientes para aprovar as verbas que exigiam o apoio de 60 senadores. Os democratas condicionaram o seu voto à exigência de que Trump e os republicanos concordassem em salvar o programa DACA, que protege da deportação os jovens indocumentados, cerca de 800 mil, conhecidos como “sonhadores”. A última vez que o Governo dos Estados Unidos teve de fechar por falta de fundos foi em outubro de 2013 com Barack Obama na Casa Branca, situação que durou 16 dias. Então, Obama mandou para casa mais de 800 mil funcionários públicos – os considerados não essenciais -, encerrou museus e parques nacionais, e cancelou tratamentos experimentais em centros federais de investigação médica.