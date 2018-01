Bailinhos sénior na Praia da Vitória já têm datas

O concelho da Praia da Vitória acolhe, nos dias 27 e 28 de janeiro e a 03 e 04 de fevereiro, 15 bailinhos, no âmbito do Carnaval sénior 2018.

No último fim de semana de janeiro, as atuações terão lugar no Porto Martins, Fonte do Bastardo e Cabo da Praia, entre as 16h00 e as 23h00.

Segundo uma nota informativa municipal, para o sábado, 03 de fevereiro, e domingo, 04, estão agendadas apresentações na Casa da Ribeira, Auditório do Ramo Grande, Juncal, Santa Luzia, Fontinhas e São Brás, entre as 16h00 e as 22h00, no sábado, e das 16h00 às 23h00, no domingo.

Nestes dias, os Biscoitos (Sociedade Progresso Biscoitense e Sociedade de São Pedro), as Quatro Ribeiras, a Agualva, a Vila Nova e a Vila das Lajes (Sociedade Recreio Lajense) recebem os bailinhos das 16h00 às 23h00, no sábado, e entre as 16h00 e as 22h00, no domingo.

O concelho da Praia da Vitória conta com a participação de dez bailinhos, oriundos do Porto Martins (Centros de Convívio São João e Santa Margarida e da Casa do Povo); Casa da Ribeira; Cabo da Praia; Santa Luzia; Lajes; Fonte do Bastardo; Agualva; Biscoitos (Centro de Convívio da Casa do Povo); e São Brás.

Do concelho de Angra do Heroísmo, provêm cinco bailinhos das freguesias de São Bento, São Sebastião, Ribeirinha, São Bartolomeu e Doze Ribeiras.

O Carnaval Sénior tem início no dia 20 de janeiro, com atuações no concelho de Angra do Heroísmo.

Nos dias 20 e 21, os bailinhos atuam nos Altares, Raminho, Serreta, Doze Ribeiras e Santa Bárbara, entre as 16h00 e as 22h00, no sábado, e das 16h00 às 23h00, no domingo.

Nos mesmos dias, haverá atuações nas Cinco Ribeiras, São Bartolomeu, Terra Chã, São Mateus e São Pedro. Estas iniciam-se às 16h00, terminando pelas 23h00, no sábado, e pelas 22h00, no domingo.

Nos dias 27 e 28, os bailinhos apresentam-se na Recreio dos Artistas, Posto Santo, São Bento, Ribeirinha (Serra e Sociedade Filarmónica Recreio dos Lavradores), Feteira, Porto Judeu e São Sebastião, entre as 16h00 e as 23h00, no sábado, e das 16h00 às 22h00, no domingo (neste dia, as atuações na Vila do Porto Judeu e Vila de São Sebastião terminam às 23h00).

No que concerne aos temas dos bailinhos, o Centro de Convívio São João e Santa Margarida do Porto Martins apresenta “Escaldantes e Sedutoras”; da Casa da Ribeira temos “Tia Rosa e Seus Dois Namorados”; do Cabo da Praia temos “O Plano dos 50 Mil”; da Casa do Povo do Porto Martins “Quem Muito Escolhe Pouco Acerta”; de Santa Luzia “Nunca é Tarde para Aprender”; da Vila das Lajes “Há Festa no Centro”; da Fonte do Bastardo “Velhas em Ação”; da Agualva “Uma Aldeia Medieval”; da Casa do Povo dos Biscoitos “O Inspetor Agostinho”; e de São Brás “Na Minha Casa Mando Eu”.

Sobem ainda ao palco os Centros de Convívio de São Bento, com “A Procissão Sai ou Não Sai”; de São Sebastião, com “Milagre do Alecrim”; da Ribeirinha, com “Arrota Maria Aurora”; de São Bartolomeu, com “Os Rebuçados de Mentol do Padre Joaquim”; e das Doze Ribeiras, com “O Livro dos Fiados”.