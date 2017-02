Carminho no primeiro dia do Festival "Lagoa ComVida"

A artista Carminho atua no primeiro dia do Festival "Lagoa ComVida", em São Miguel, nos Açores, previsto para 29 de junho, um evento que se realiza durante quatro dias.



A atuação, segundo a Câmara Municipal da Lagoa, estava prevista no último dia do festival no ano passado, mas devido às condições climatéricas não se realizou, pelo que o concerto será de entrada gratuita para todos aqueles que apresentarem a pulseira ou o bilhete geral de acesso à segunda edição do evento.

O festival decorre de 29 de junho a 02 de julho e visa conciliar desporto, natureza, juventude e música.