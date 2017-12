Carlos Vieira e Armindo Araújo competem pela Hyundai no Nacional de ralis em 2018

Carlos Vieira, campeão nacional de ralis, e Armindo Araújo, duas vezes campeão do mundo de produção, vão pilotar um Hyundai i20 R5 no campeonato nacional de ralis de 2018, anunciou hoje a marca

“Estou muito satisfeito por contar com o apoio da Hyundai Portugal neste regresso à competição e muito motivado para conduzir o Hyundai i20 R5. Criámos um projeto ambicioso e vamos trabalhar no sentido de lutar pelas vitórias e pela conquista do título absoluto”, disse Armindo Araújo, duas vezes campeão mundial de produção, quatro vezes campeão nacional de ralis e ex-piloto no WRC.

Carlos Vieira realça o “orgulho enorme” e o “sonho” de competir pela marca: “Este final de ano tem sido fantástico – primeiro a conquista do título e agora esta oportunidade – e estou bastante motivado e consciente da responsabilidade que é defender estas cores”.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, assume o “entusiasmo” por garantir a dupla de pilotos, convicto de que a mesma vai “lutar para garantir os dois primeiros lugares do campeonato”.

“É um projeto que está a ser preparado há já algum tempo porque nos quisemos certificar que tínhamos as melhores condições, equipas e pilotos para vencer”, completou.