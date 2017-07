Carlos Teixeira é o novo Presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha do Corvo

Carlos Teixeira, licenciado em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Coimbra, exercia atualmente o cargo de Diretor do Centro de Saúde de Arganil, além de ser o responsável técnico e clínico do Hospital de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Tábua, revela nota do executivo regional.



Ao longo do seu percurso profissional foi fundador e Diretor Clínico da Clínica de Azeméis, em Oliveira de Azeméis, e um dos responsáveis pela criação do Centro de Radiológico de Azeméis.



Em 1997, instituiu no concelho de Arganil o serviço de transporte de doentes entre o domicílio e a unidade de saúde e, 10 anos mais tarde, inaugurou o serviço de urgência básica de Arganil, no distrito de Coimbra.



Esteve 22 anos ao serviço dos lares da terceira idade da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, bem como da Assistência Folquense, atividade desempenhada pela sua experiência em Gereatria.



Na vertente académica, Carlos Teixeira fez parte do júri de exames para provimento de médicos na carreira de clínico geral, bem como nos concursos de acesso para vagas da Administração Regional de Saúde do Centro, quer ainda no Colégio de Clínica Geral e Familiar da Ordem dos Médicos.



Carlos Teixeira substitui no cargo, a partir de 01 de agosto, o médico Adelino Dinis Dias, que faleceu em junho.